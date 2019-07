SUVs werden immer beliebter - das verhilft Volkswagen zu einem Gewinnplus. Auch das Sparprogramm des Unternehmens kommt dem Ergebnis zu Gute.

Volkswagen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Stadtgeländewagen. Dank des höheren Anteils solcher Fahrzeuge an den Auslieferungen, kletterte der Betriebsgewinn der Hauptmarke VW in den ersten sechs Monaten vor Sondereffekten um 7,4 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, wie die Wolfsburger am Freitag mitteilten.

Zu dem Gewinnplus habe auch das Sparprogramm beigetragen. Der Umsatz stieg im gleichen ...

