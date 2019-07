Iranischen Medien zufolge wird der Golfstaat erneuet als Mittler auftreten. Teheran und Großbritannien streiten um beschlagnahmte Öltanker.

Im Tankerstreit zwischen Großbritannien und dem Iran soll das Sultanat Oman vermitteln. Die Außenminister des Omans und Irans, Jussuf bin Alawi und Mohammed Dschawad Sarif, würden sich am Samstag in Teheran treffen, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna am Freitag. Der Oman hat bei Streitigkeiten zwischen Teheran und dem Westen wiederholt als Vermittler ...

