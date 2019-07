Silber ist das neue Gold - und steigt kräftig im Preis. Davon profitieren Minenbetreiber wie Fortuna Silver. Der Chipanlagenbauer ASML verdoppelt die Zahl der Neubestellungen. Aktien und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Fortuna Silver - Silber folgt Gold

Nach dem Goldpreis ist nun auch der Silberpreis angesprungen. Ein weiteres Signal, das für den Auftakt eines neuen Bullenmarktes beider Edelmetalle spricht. Mit über 18 300 Tonnen sind die Bestände der vom Börsendienst Bloomberg erfassten Silber-Indexfonds auf ein Rekordhoch geschnellt. Allein seit Anfang Juli kauften Anleger 2000 Tonnen dazu.

Interessant werden dadurch auch wieder die Aktien von Minenunternehmen, die primär Silber fördern, etwa Fortuna Silver Mines. Das kanadische Unternehmen betreibt aktuell zwei Bergwerke in Lateinamerika, die Mine San José im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca und die Mine Callyoma in der peruanischen Region Arequipa. In diesem Jahr peilt Fortuna eine Fördermenge zwischen 8,2 und 9,0 Millionen Unzen Silber und bis zu 54 000 Unzen Gold an; in Silberäquivalent ausgedrückt, wären das 11,7 bis 12,9 Millionen Unzen zu Gesamtkosten je geförderter Unze Silberäquivalent zwischen 9,90 und 12,10 Dollar. Verkauft werden kann das Silber aktuell zu über 16 Dollar pro Unze.

In der argentinischen Provinz Salta baut Fortuna gerade sein drittes Bergwerk. Dort lagern vor allem Goldvorkommen. Im ersten Quartal 2020 soll die kommerzielle Produktion anlaufen. Die jährliche Goldproduktion erhöhte sich dadurch in Richtung 200 000 Unzen. Insgesamt hat Fortuna in den drei Minenkomplexen Zugriff auf Reserven von 45,6 Millionen Unzen Silber und rund zwei Millionen Unzen Gold. Das Projekt in Argentinien ist durchfinanziert. Zuletzt wies Fortuna noch rund 28 Millionen Dollar Nettoliquidität aus. Zudem besteht noch eine Kreditlinie über 150 Millionen Dollar.

Aktientipp 2: ASML - UV-Licht am Ende des Tunnels

Reichlich Angebot, schwächeres Wachstum bei wichtigen Abnehmerbranchen und Unsicherheiten über die internationale Handelspolitik dürften die weltweite Halbleiterproduktion in diesem Jahr um etwa ein Zehntel drücken, so die Prognose des amerikanischen Marktforschungsinstituts Gartner. Dennoch gibt es in der Chipbranche Unternehmen, bei denen sich nach der jüngsten Schwächephase nun wieder Erholungssignale abzeichnen. Beim niederländischen Chipanlagenhersteller ASML haben sich die Neubestellungen im zweiten Quartal gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres verdoppelt. Für die nächsten Jahre erwartet ASML-Chef Peter Wennink eine deutliche Belebung des Geschäfts.

Wachstumstreiber sind Produktionsanlagen mit neuartiger EUV-Technologie. Hierbei werden mithilfe von ultraviolettem Licht extrem kleine und leistungsfähige Chips hergestellt. ASML ist bei dieser Technik weltweit mit Abstand die Nummer eins. Für 61 seiner neuen, 180 Tonnen schweren EUV-Produktionsanlagen liegen Bestellungen von führenden Chipherstellern vor. Gut 40 Prozent seiner Umsätze erzielt ASML mit EUV-Technik, bei steigenden Margen. Mit 476 Millionen Euro lag der Nettogewinn im zweiten Quartal ein Drittel über dem direkt vorangegangenen Quartal. Die Analysten von Morgan Stanley gehen davon aus, dass immer mehr Chiphersteller auf die neue EUV-Technik ...

