Der ATX hält sich nach einer starken Woche auch am Freitag (der ATX ist übrigens 2019 der statistisch beste Wochentag für den ATX) über 3000 Punkten, notiert allerdings wieder ziemlich genau am MA200, der diese Woche nach oben durchbrochen werden konnte. Bei dieser Gelegenheit ein beliebter Investment-Ansatz, der zB für die US-Börsen gut funktioniert. Dieser besagt, dass man stets in den Auftaktmonaten eines Quartals, also Jänner, April, Juli und Oktober voll investiert sein soll und dann wieder rausnehmen kann, freilich mit vielen Abstufungen. Wir haben uns das für den ATX angesehen. Und ja: Seit ATX-Start ist der April im Schnitt bester Monat, dann kommt der Jänner. Auch Juli und Oktober sind im Plus. Hat also was. Stark sind jedoch auch ...

