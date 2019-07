Die Lenzing AG hat den Ausbau und die Modernisierung des Zellstoffwerks am Standort in Lenzing fertiggestellt. Sie hat dafür 60 Mio. Euro investiert und die Produktionskapazität für Faserzellstoff aus dem Holz der Buche von 300.000 auf 320.000 Tonnen pro Jahr gesteigert. "Der erfolgreiche Ausbau bringt uns dem strategischen Ziel, die Eigenversorgung mit Zellstoff in Richtung 75 Prozent zu erhöhen, näher und macht uns noch widerstandsfähiger gegen Preisschwankungen beim Zellstoffeinkauf", kommentiert CEO Stefan Doboczky.Lenzing ( Akt. Indikation: 91,90 /92,55, 1,46%) Der heimische Luftfahrtzulieferer FACC hat von Bombardier Aviation den Auftrag zur Lieferung der Radoms für verschiedene Bombardier Flugzeugprogramme erhalten und ...

