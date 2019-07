Auf dem Radar: Marinomed BiotechZuletzt 7 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 23,6 Prozent gewonnen (Einzeltage: 5,85; 5,62; 1,14; 2,33; 3,61; 2,47; 0,62). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 97,50 /100,00 Veränderung zu letztem SK: -0,75% Auf dem Radar: OMVZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 3,82 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,29; 0,89; 1,46; 1,05; 0,07). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 43,86 /44,13 Veränderung zu letztem SK: -0,69% Auf dem Radar: AMSZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 25,84 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,33; 6,02; 5,71; 5,53; 5). Am Donnerstag auf neuem Jahreshoch geschlossen (46,56). Year-to-date ist die Aktie nun um 127,79 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 48,24 /48,35 ...

