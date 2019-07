R+E Automation Technology wurde im Juli 2019 in Optima Automation umbenannt. Das Unternehmen mit Sitz in Fellbach produziert Montageanlagen für medizinische Verbrauchsartikel und Zuführsysteme. Der neue Name soll die Zugehörigkeit zum Familienkonzern unterstreichen."Mit der Änderung unseres Namens verleihen wir der zunehmenden Integration von R+E Automation in die Optima Unternehmensgruppe auch formell Ausdruck", erklärt Michael Becher, Geschäftsführer des Unternehmens. Optima Automation mit Sitz in Fellbach gehört seit Juli 2016 zur Optima Unternehmensgruppe. Der neue Name werde der aktuellen ...

