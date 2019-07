BYD Aktie: Neue Konkurrenz für Tesla in Sicht BYD könnte in den kommenden Wochen nach Meinung von wirtschaftlich orientierten Analysten einen kräftigen Auftrieb nach oben schaffen. Der Wert hat in den zurückliegenden Wochen zwar keine nennenswerten Kursgewinne mehr geschafft, befindet sich aber aufgrund einer Meldung in einer wirtschaftlichen Lauerstellung. Toyota möchte mit BYD in China fertigen Denn der japanische Automobilhersteller Toyota möchte mit BYD in den kommenden Jahren sowohl die Entwicklung ... (Frank Holbaum)

