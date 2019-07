Manchmal beschleicht uns das Gefühl, dass die Börse nur noch aus "Tech" besteht. Apple, Alphabet, Facebook & Co. dominieren das Geschehen und vor allem die Nachrichten. Die "Old Economy" ist quasi abgemeldet und scheint nur noch im Zusammenhang mit Gewinnwarnungen, Skandalen oder Übernahmen vorzukommen. Bestes Beispiel hierfür ist Daimler . In den letzten Monaten hörte man von der ehemals besten Autoschmiede der Welt nur Negatives: Tiefere Verstrickung in den Dieselskandal, Ausweitung der Airbag-Rückrufaktion und natürlich Gewinnwarnungen. Entsprechend sah der Kurs aus: Ein sattes Minus von fast 50 % gegenüber dem Höchstkurs machte Daimler für manchen schon zum Übernahmekandidaten. Im Original hier ...

