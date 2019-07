Deutsche Bank Aktie: Ein Hammer! Die Deutsche Bank hat sich wieder deutlich stabilisiert. Am Freitag ging es nur leicht nach oben. Dennoch bleibt die Aktie in einem starken Modus verankert. Die Chancen auf einen weiteren Kursausbruch sind gut, meinen die Analysten. 8 Euro und dann mehr warten nach dem jüngsten EZB-Entscheid. Deutsche Bank: Die Quartalszahlen sind verdaut Die Deutsche Bank hat in den vergangenen Tagen Quartalszahlen präsentieren müssen, die nicht so stark ausfielen wie erhofft. Der ... (Frank Holbaum)

