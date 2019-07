Geely Aktie: Verbund mit Baido zahlt sich aus Geely hat kürzlich vermelden können, dass sich das Unternehmen mit dem Google-Konkurrenten Baidu verbünden würde. Auch Toyota beteiligt sich an dem Gemeinschaftsprojekt. Der Kurs zog kräftig an, sodass Analysten jetzt von einer neuen Chance auf Kursgewinne um 10 % bzw. dann sogar um mehr als 20 % rechnen. Geely läuft an…. Geely hat allein in den vergangenen Tagen deutlich zugelegt und vor allem eine wichtige charttechnische Grenze überwinden können. ... (Frank Holbaum)

