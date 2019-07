In vielen Städten ist bezahlbarer Wohnraum ein Problem, vor allem für einkommensschwache und ältere Menschen. Viele politische Maßnahmen setzen lediglich an den Symptomen dieser Misere an.

Wohnraum wird in weiten Teilen Deutschlands immer teurer. Das bekommen insbesondere die Menschen in Ballungsregionen zu spüren, also in und um Berlin, München, Hamburg, Stuttgart und anderen Städten. Die Nachfrage nach Wohnraum hat dort deutlich zugenommen, das Angebot jedoch bei weitem nicht so stark. Die Politik reagiert durchaus auf diese Herausforderung. Seit 2018 gibt es das sogenannte Baukindergeld; aber auch schon länger wird der Immobilienerwerb gefördert, zum Beispiel mit einer Wohnungsbauprämie oder zinsgünstigen KfW-Krediten. In letzter Zeit sind Mieterinnen und Mieter stärker in den Blickpunkt geraten. Stichworte sind hier Mietpreisbremse, Mietendeckel bis hin zu Gedankenspielen wie Enteignungen. Die Politik will sich also handlungsfähig zeigen - dabei kurieren die letztgenannten Maßnahmen, seien sie schon in Kraft oder nur Wunschvorstellungen, lediglich an den Symptomen der Misere.

Misere? Ist das nicht ein bisschen stark? Ist es nicht. Die Ausgaben fürs Wohnen machen bei den einkommensschwächsten 20 Prozent der Bevölkerung mittlerweile etwa 40 Prozent des Einkommens aus - im Jahr 1993 waren es noch 27 Prozent. Die einkommensstärksten 20 Prozent der Bevölkerung geben dagegen anteilig weniger fürs Wohnen aus als früher, nämlich nur noch 14 Prozent. Und diese Zahlen sind von 2013! Heißt: Die jüngsten Mietpreisanstiege sind noch gar nicht berücksichtigt. Am DIW Berlin haben wir ermittelt, dass Ältere besonders hart getroffen sind: Etwa zwei Drittel der Mieterinnen und Mieter im Rentenalter geben über 30 Prozent ihres Einkommens für ihre Wohnung aus. Geld, das ihnen an anderer Stelle fehlt.

Die Mietzahlungen der einen sind die Einnahmen der anderen. Allein im Zeitraum 2010 bis 2016 sind die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung bei den zehn Prozent einkommensstärksten Personen in Deutschland um knapp 40 Prozent gestiegen. Das ist einer der Gründe, warum in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich wieder weiter auseinandergeht.

Blickwechsel: Seit der Jahrtausendwende muss die Bevölkerung mehr privat vorsorgen. Die Zinsen sind aber seit vielen Jahren sehr niedrig, vielen Personen mit kleinen oder mittleren Einkommen fällt es zunehmend schwer, Geld beiseite zu legen. Wenn überhaupt etwas zum Sparen übrig bleicht, wird häufig risikoarm investiert, um das kleine Vermögen nicht unnötig Kapitalmarktschwankungen auszusetzen. Dieses Anlageverhalten führt aber oft zu einem realen Vermögensverlust. In diesem Umfeld sucht sich das Geld seinen Weg, und zwar dorthin, wo noch gute Renditen erzielt werden können - vor allem auf dem Immobilienmarkt. Um angemessene Renditen zu erzielen, müssen die Mieten steigen. Nur ...

