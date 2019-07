Dow Jones - Reicht das schon aus?

Bastian Galuschka,

Der Dow Jones Industrial Average erreichte zuletzt kein neues Allzeithoch mehr und präsentierte sich damit schwächer als die anderen beiden US-Pendants. Im gestrigen Handel fiel der Index deutlich zurück, verteidigte aber zumindest das bisherige Verlaufstief bei 27.068 Punkten. Heute eröffnet der Index freundlich.

In einem sehr bullischen Szenario könnte der Index seine Konsolidierung bereits beendet haben und neue Allzeithochs anpeilen. Dabei stellen sich aber einige Widerstände in den Weg. Den ersten bei 27.200 Punkten hat der Dow Jones Industrial Average bereits erreicht. Etwas darüber wartet bei 27.240 Punkten eine kurzfristige Abwärtstrendlinie. Erst wenn der Index diese beiden Hürden hinter sich lassen kann, wäre der Weg auf 27.342 Punkte frei, was einem Potenzial von rund 100 Indexpunkten entsprechen würde.

Bricht der Index dagegen unter das Doppeltief bei 27.068 Punkten ein, droht eine zeitliche wie preisliche Fortsetzung der Konsolidierung. Eine Zielmarke mit Blick auf die kommenden Tage könnte dann der EMA200 Stunde bei derzeit rund 26.850 Punkten darstellen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.07.2019 - 26.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 26.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

