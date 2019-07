Reisekonzerne überbieten sich mit Nachhaltigkeits-Initiativen. TUI übernimmt in Skandinavien sogar auf eigene Kosten die CO2-Kompensation. Doch es gibt Kritik an den Konzepten. Und die Kunden ziehen noch nicht mit.

Ein Backsteingebäude im Zentrum von Stockholm. Früher war hier mal eine Brauerei, heute soll hier die Klima-Revolution des Reise- und Tourismusgewerbes beginnen, das für acht Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes sorgt.

Hier sitzt die Skandinavien-Zentrale des Tourismuskonzerns TUI. Vier Geschosse, viel freier Raum, 400 gut gelaunte Mitarbeiter, ein Büroroboter namens Pepper 2E. Der Pressesprecher zeigt auf eine kleine Wölbung an seiner Hand. Er hat sich einen Chip unter die Haut spritzen lassen. Einen Hausausweis, mit dem er auch das Kantinenessen zahlen kann. Die Botschaft ist klar: Willkommen in der Zukunft.

Geschäftsführer Alexander Huber bittet in ein gläsernes Besprechungszimmer und setzt eine ernste Miene auf. Er möchte über das schwedische Wort: "Flygskam" sprechen. Flugscham, neuerdings Teil des Wortschatzes. Hier in Stockholm begann Greta ihre Kampagne gegen den Klimawandel, hier in Schweden merkten Huber und seine Kollegen plötzlich, dass das Fliegen in den Urlaub auf einmal nicht mehr so schick galt. "Scham zu fühlen, erschrocken zu sein, löst kein Problem. Die Welt wäre nicht besser, wenn es keinen Tourismus gäbe. Deshalb haben wir gehandelt", sagt Huber. Seit Mai kompensiert TUI Nordic die CO2-Emissionen, die in 2000 Flugstrecken in konzerneigenen Flugzeugen und den 200 eigenen Hotels verursacht werden. Auf eigene Rechnung.

Wie viel Geld TUI Nordic das gute Gewissen wert ist, will Huber nicht sagen - das macht sein ehrenhaftes Projekt intransparent. Dafür spricht er aber umso lieber darüber, was er mit dem Geld macht: Es fließe in Projekte der NGO Southpole, die Sonnen-, Windkraft, Wasser- und Biogas-Projekte in Indien, Thailand und Vietnam fördert. Huber hat ein Ziel: Bis zum Jahr 2030 will er mit TUI auf den nordischen Märkten "klimaneutral" sein.

Wie Huber in Stockholm wetteifern in diesen Tagen auch andere Reisekonzerne in Sachen Nachhaltigkeit: Sie sammeln Müll an den Stränden ein, sparen Wasser in den Hotels, sind lieb zu Tieren und fördern Kinder in Entwicklungsländern. Und sie schmücken sich mit Nachhaltigkeitssiegeln wie mit Medaillen.Die Klimaproteste der Schüler zeigen Wirkung: "Die klassische Reisebranche steht unter Schock. Die Kunden radikalisieren sich ja fast schon", sagt der Tourismusforscher Harald Zeiss von der Hochschule ...

Den vollständigen Artikel lesen ...