Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Marinomed Biotech -3,02% auf 96,5, davor 7 Tage im Plus (23,6% Zuwachs von 80,5 auf 99,5), OMV -0,32% auf 44,16, davor 5 Tage im Plus (3,82% Zuwachs von 42,67 auf 44,3), B-A-L Germany AG Vz -4,13% auf 5,8, davor 5 Tage im Plus (26,57% Zuwachs von 4,78 auf 6,05), ATX -0,31% auf 3032,28, davor 4 Tage im Plus (3,15% Zuwachs von 2948,87 auf 3041,73), ATX Prime -0,31% auf 1532,8, davor 4 Tage im Plus (2,98% Zuwachs von 1493,06 auf 1537,62), Zumtobel -0,65% auf 7,6, davor 3 Tage im Plus (5,81% Zuwachs von 7,23 auf 7,65), UBM-0,24% auf 41,2, davor 3 Tage im Plus (6,72% Zuwachs von 38,7 auf 41,3). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Aixtron (bester mit 14,06%), Aareal Bank (bester mit 3,68%), Betbull Holding ...

