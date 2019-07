Könnte China den Handelsstreit mit den USA einfach bis nach der Präsidentenwahl aussitzen? Donald Trump räumt das jetzt ein. China könnte auf "einem weiteren Trottel" warten.

Die USA haben die Erwartungen an einen Durchbruch im Handelsstreit mit China gedämpft. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, es würde ihn nicht wundern, wenn die Regierung in Peking die US-Präsidentenwahl im November 2020 abwarten wolle. China könnte die Hoffnung haben, dass er die Wahl verlieren werde und sie dann statt mit ihm "mit einem weiteren Trottel" verhandeln könnten. US-Finanzminister Steven Mnuchin soll am Montag mit dem Handelsbeauftragten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...