Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer übernimmt ein Ressort, in dem es nichts zu gewinnen gibt. Eigentlich. Denn bei einem Dauerstreitthema bahnt sich überraschend eine Lösung an.

Das gesamte Parlament hat sich versammelt, doch die Rede der frisch vereidigten Verteidigungsministerin wirkt wie eine Ansprache vor dem Haushaltsausschuss. Klar, Annegret Kramp-Karrenbauer spricht auch über die großen Linien, die deutsche Verantwortung in der Welt, das Ansehen der Soldaten. Vor allem aber fordert sie mehr Geld: "Wenn die Bundeswehr die Fähigkeiten zeigen soll, die wir von ihr verlangen, dann muss der Verteidigungshaushalt weiter ansteigen."

Es scheint, als sei das Gefühl, knapp bei Kasse zu sein, ein Trauma der CDU-Chefin, die aus dem chronisch klammen Saarland stammt. Seit sie sich in der vergangenen Woche überraschend zur Nachfolgerin Ursula von der Leyens erkor, spricht Kramp-Karrenbauer fast nur noch davon, dass ihr Etat zu eng bemessen sei. Deutschland habe der Nato eine "klare Zusage" gegeben, das Militärbudget in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen.

Natürlich stimmt das. Aber genauso stimmt es, dass Kramp-Karrenbauer einen Nebenkriegsschauplatz aufmacht. Mit der SPD könnte es schon schwierig werden, dafür zu sorgen, dass der Verteidigungsetat bis 2024 auf 1,5 Prozent wächst. Nötig dafür wären rund 13 Milliarden Euro mehr als für den Haushalt 2020 geplant. Und wenn es nach Neuwahlen zu einer Koalition mit den Grünen käme, dürfte sich selbst dieses Ziel als zu ambitioniert entpuppen.

Bevor eine deutliche Erhöhung des Verteidigungsetats politisch durchsetzbar wäre, müsste die neue Chefin wohl erst einmal beweisen, dass sie den Laden besser im Griff hat als ihre Vorgängerin. Themen gibt es zuhauf: Da sind nicht nur die Berateraffäre und das Instandsetzungschaos beim Segelschulschiff Gorch Fock. Da sind auch noch Flugzeuge, die nicht fliegen; U-Boote, die nicht unter Wasser fahren können; Panzer, die nicht vom Fleck kommen. "Die angekündigten Großprojekte müssen jetzt schnell umgesetzt werden", fordert der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), etwa die Beschaffung eines schweren Transporthubschraubers.

Dass Berlin in Sachen Rüstung international belächelt wird, hat noch einen anderen Grund: Deutschland trägt gern hehre Ansprüche an sich und andere heran, steht einer Anpassung europäischer Exportregeln seit Langem im Wege. Die ist nötiger denn je, weil die Europäer große Rüstungsprojekte künftig gemeinsam angehen wollen. Und das heißt: Zwischen den Partnern, vor allem Deutschland und Frankreich, muss eine gemeinsame Vereinbarung her, in welche Staaten exportiert werden darf. Der Antagonismus zwischen Paris und Berlin ist der zwischen Real- und Moralpolitik. Und schien lange Zeit unauflösbar. Doch gerade auf diesem schwierigen Gebiet könnte Kramp-Karrenbauer nun ihren ersten Erfolg feiern. Eine Lösung zeichnet sich ab. Um nicht zu sagen: Ein kleines Wunder könnte geschehen.

Frohe Botschaft aus Frankreich

Paris, ein Abend im Juni. Für seine Forderung an die deutsche Regierung hat Airbus-Rüstungschef Dirk Hoke eine eindrucksvolle Kulisse gewählt: ein Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, mit ...

