Ganz so heiß wie bei den Temperaturen geht es in der Kalenderwoche 30 am KMU-Anleihen-Markt zwar nicht zu, dennoch gibt es spannende News: So prüft die Photon Energy N.V. nach eigenen Angaben derzeit eine mögliche Aufstockung ihrer 7,75%-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19MFH4). Die Anleihe soll demnach im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren in Deutschland und anderen Ländern angeboten werden. Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe der Photon Energy N.V. ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. ausgestattet und hat ein ausplatziertes Gesamtvolumen von 30 Mio. Euro. Die Laufzeit der Anleihe endet am 26.10.2022. Mit einer etwaigen Aufstockung könnte die Gesellschaft kurzfristig durch Ausnutzung sehr lukrativer Opportunitäten den eigenen Bestand an PV-Kraftwerken nochmal deutlich erhöhen.

Die Analysten der URA Research haben in dieser Kalenderwoche neue Bond-Auswertungen veröffentlicht. Dabei wurden die Beurteilungen für 12 Anleihen bestätigt, 3 Anleihen in der Beurteilung verbessert und 2 weitere Anleihen mit dem Zusatz "watch" versehen. Die in diesem Jahr emittierten Anleihen der Hörmann Industries, Joh. Friedrich Behrens und VST Building Technologies wurden zudem neu in die URA-Beobachtung aufgenommen. Die Eyemaxx Real Estate AG schließt das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 erfolgreich ab. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im Halbjahr mit 6,5 Mio. Euro leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums von 6,2 Mio. Euro, und beim Konzernergebnis wurde mit 2,9 Mio. Euro der Vorjahreswert von 2,2 Mio. Euro um rd. 31,6 Prozent übertroffen.

