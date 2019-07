FlixMobility steigt in das Geschäft mit Mitfahrgelegenheiten ein - und will daran nichts verdienen. Das ist ein Frontalangriff auf den französischen Wettbewerber BlaBlaCar. Das Kalkül: Marktmacht zementieren.

Der Satz ist kurz, abstrakt und wirkt harmlos. In einer Pressemitteilung verkündet FlixMobility Mitte Juli lapidar: "Außerdem wird das Geld der Investoren genutzt, um FlixCar zu starten, eine Ridesharing-Plattform, die das existierende Netzwerk von FlixBus und FlixTrain ergänzen wird". Mehr ist über das neue Angebot nicht zu erfahren. Im Vordergrund der Pressemitteilung stand ohnehin die neue Finanzierungsrunde mit weiteren Investoren.

Doch der scheinbar harmlose Satz birgt eine Menge Sprengkraft. Flixmobility, die Mutter der Marken FlixBus und FlixTrain, bereitet einen Angriff auf den französischen Konkurrenten BlaBlaCar vor - mit weitreichenden Folgen für den deutschen und europäischen Mobilitätsmarkt.

BlaBlaCar agiert als Mitfahrzentrale in mehr als 20 europäischen Ländern und gilt als Marktführer der unter Studenten beliebten Fahrgemeinschaften. Die Plattform bringt Reisende mit und ohne Auto zusammen, die ein gleiches Ziel anpeilen und sich die Fahrtkosten teilen wollen. Das Geschäft wächst. BlaBlaCar macht nach eigenen Angaben rund 500 Millionen Euro Umsatz weltweit. Die Plattform erhält eine Provision für die vermittelten Mitfahrgelegenheiten.

Genau darauf hat es FlixMobility nun abgesehen. Das Unternehmen will die Marke FlixCar im kommenden Jahr auf den Markt bringen, "als kostenloses Angebot", sagt FlixMobility-Chef André Schwämmlein der WirtschaftsWoche. Nutzer sollen über die Plattform der Münchener dann nicht nur wie gehabt Züge und Fernbusse buchen können, sondern auch Mitfahrgelegenheiten. Der Nutzer würde sich dann aber nur die Fahrtkosten mit dem Hauptfahrer teilen. Eine Provision verlangt FlixCar nicht. "Es gibt keine versteckten Kosten", so Schwämmlein.

Das Kalkül dahinter ist so simpel wie offensiv: FlixMobility will seine Marktmacht zementieren. BlaBlaCar mit Sitz in Paris bietet in Deutschland und Frankreich nicht nur Mitfahrgelegenheiten an, sondern seit 2018 auch Fernbusse. Weitere Länder sollen ...

