Die meisten Arbeitgeber-Angebote für berufstätige Eltern ziehen bei Großfamilien nicht. Zeit, sie mit anderen Initiativen zu unterstützen.

Wer in diesen Wochen klimafreundlich Urlaub macht, begegnet besonders vielen Kindern: Auf Wanderpfaden in den Bergen, an Ostseestränden oder auf Radwegen quer durch Brandenburg. Das liegt auch daran, dass Fliegen nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern für Großfamilien auch besonders umständlich ist. Und vor allem: teuer. Schließlich müssen Eltern mit drei oder mehr Kindern ohnehin deutlich mehr auf ihre Finanzen achten als die Standardfamilie mit Vater, Mutter, Sohn und Tochter.

Wie unterschiedlich die Sorgen und Bedürfnisse von größeren und kleineren Familien sind, lässt sich in zahlreichen Studien von Familienforschern nachlesen: Eltern mit ein oder zwei Kindern wollen häufig ähnlich leben wie in ihren Single-Jahren. Sie bleiben auch mit Nachwuchs in großen Städten, wohnen häufiger zur Miete, erwirtschaften zwei Einkommen - und wünschen sich von Staat und Arbeitgebern möglichst gute Betreuungsangebote. Unternehmen also, die ...

