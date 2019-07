28.07.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity weekly der Erste Group: Der ATX stieg in der letzten Woche um +3% Der Anstieg seit Jahres-beginn beträgt +11%. Die technischen Indikatoren DMI, MACD und das Parabolic Systemgeben aktuell Kaufsignale. Der ATX befindet sich in unmittelbarer Nähe seines Mittelwerts für 100 und 200Tage. Ein nachhaltiges Über-schreiten ist absehbar, dies dürfte aus heutiger Sicht aber noch einige Tage dauern. Wir erwarten, dass der ATX in der nächsten Woche in der Nähe der Marke von 3.000 Punkten ...

