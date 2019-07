Auch in der neuen Woche beschäftigen die Geldpolitik und die Berichtssaison gleichermaßen die Anleger. Nach der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist am kommenden Mittwoch nun die US-Notenbank Fed mit ihrem Zinsentscheid an der Reihe. Außerdem wird rund ein Drittel der Unternehmen im DAX +0,47% im Verlauf der Woche Quartalszahlen vorlegen. Die EZB veränderte ihre Leitzinsen am vergangenen ...

