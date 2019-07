Privateigentum ist eine materielle und mentale Ressource: Monetäres Vermögen und Synonym für verantwortungsvollen Selbstbesitz. Dem demokratischen Sozialismus der SPD entgeht diese Pointe. Vielen Liberalen leider auch.

Rolltreppe abwärts. 14 Prozent, 13 Prozent, 12,5 Prozent - glaubt man den Wahlumfragen der Demoskopen, scheint der Abstieg der SPD ins Kellergeschoss der deutschen Parteienlandschaft unumkehrbar. Dafür gibt es viele Gründe. Der Wichtigste: Die SPD hat ihre historische Mission im Rahmen der bestehenden Besitzverhältnisse glänzend erfüllt, sich systemimmanent zu Tode gesiegt, im Wege der Reform fast alles erreicht, was August Bebel und Karl Liebknecht vor 150 Jahren, am 7. August 1869, beim Gründungskongress der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Eisenach, für ihre Arbeiter erreichen wollten: politische Emanzipation, Schutz vor Ausbeutung, Abschaffung der Klassenherrschaft.

Was die SPD, allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz, bis heute nicht geschafft hat: ihr revolutionäres "Endziel" zu suspendieren. Es besteht darin, "dass die ganze bürgerliche Produktionsweise umgestaltet, das ganze Lohnverhältnis abgeschafft werden muss" (Liebknecht), damit "alle Menschen schließlich dahin gelangen", von wo sie einmal "ausgegangen" sind, "zum kommunistischen Eigentum" (Bebel). Wenn die SPD in ihrem aktuellen Parteiprogramm (2007) noch immer dem "demokratischen Sozialismus" huldigt, so handelt es sich dabei eben nicht nur um Denkmalpflege in eigener Sache. Sondern auch um einen Freifahrtschein für Juso-Chef Kevin Kühnert, im Namen einer "Vision" und "dauernden Aufgabe" permanent der Vergesellschaftung des Privateigentums und der kollektivierenden Aneignung der Produktionsmittel das Wort zu reden.

Kein Wunder also, dass die meisten Arbeitnehmer das Kürzel "SPD" nur noch als Warnhinweis zur Kenntnis nehmen: Sie wollen als individuelle Besitzbürger im Kapitalismus anerkannt sein - und sich nicht als Heer "abhängig Beschäftigter" gegen den Kapitalismus ins Feld führen lassen.

Woher rührt die Aversion der Sozialdemokratie gegenüber dem Privateigentum? Vereinfacht gesagt: auf der konstruierten Annahme eines ursprünglichen Gewaltaktes. "Eigentum ist Diebstahl", dekretiert der französische Ökonom Pierre-Joseph Proudhon (1840). Dahinter steht die Auffassung, dass alle Inbesitznahme anfänglich Wegnahme ist, ein Akt der Willkür, durch den ein paar Beherzte annektieren, was einmal allen gehörte: "Der Erste, der ein Stück Land einzäunte und auf den Gedanken kam zu sagen ,Dies ist mein' und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben", schreibt Jean-Jacques Rousseau im zweiten Teil seiner "Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen (1755), "war der wahre Begründer der zivilen Gesellschaft."Folgt man Rousseau, ist der erste Unternehmer ein erster Nehmer, so hat es der Philosoph Peter Sloterdijk einmal zugespitzt: der erste Bürger, der erste Betrüger, der erste Dieb. Entsprechend ist Eigentum auch ...

