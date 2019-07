In der hinter uns liegenden Handelswoche ist die Siemens-Aktie an zwei wichtigen Widerständen gescheitert und anschließend deutlich zurückgefallen. Am Donnerstag eröffnete die Aktie knapp oberhalb der 50-Tagelinie bei 102,54 Euro. Es gelang den Käufern jedoch nicht, das erhöhte Kursniveau zu verteidigen. Bis zum Abend büßte der Kurs deutlich an Wert ein und auch am Freitag konnten die Verluste nicht wieder ausgeglichen werden. Tritt man etwas weiter zurück, erkennt man, dass in der Vorwoche nicht ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...