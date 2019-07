Die Freien Demokraten wollen sich stärker als Alternative zu den schwächelnden Volksparteien profilieren. Und dabei die Themen Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit stärker herausarbeiten.

Die FDP sollte sich nach Auffassung ihres Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers im Bundestag, Marco Buschmann, verstärkt als Alternative zu den schwächelnden Volksparteien positionieren. SPD wie CDU seien funktional nicht mehr in der Lage, bestimmte Themen zu übernehmen, sagte Buschmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sie würden politische Debatten verengt und einseitig führen. "Die Rolle der FDP im politischen System muss sein, wieder Debatten anzustoßen und zu führen, in denen es nicht um Einseitigkeit geht, sondern um den Ausgleich des magischen Vierecks aus Selbstbestimmung, Gerechtigkeit, Wohlstand und Nachhaltigkeit."

Die Freien Demokraten hätten ...

