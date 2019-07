Die Party ist vorbei, zumindest vorläufig. Das ist die Botschaft, die der Chart der Aurora Cannabis-Aktie in diesen Wochen sendet. Nachdem die Aktie am 19. März auf ein neues Jahreshoch bei 9,06 Euro steigen konnte, kennt der Kurs nur noch den Weg zurück in die Tiefe. Es hat sich ein stabiler Abwärtstrend ausgebildet, der auch in der vergangenen Woche unbeirrt fortgesetzt wurde. Kurzfristig hat sich das Bild sogar noch etwas stärker eingetrübt, denn die Aktie steuert nun wieder auf die unterer Kante ... (Dr. Bernd Heim)

