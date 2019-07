Donald Trump hat eine neue Front im Handelskonflikt eröffnet: Der US-Präsident wirft China und den Eurostaaten vor, ihre Währungen zu manipulieren. Das wird auch für die Notenbanken zum Problem.

Mario Draghi sah sich zu einer Klarstellung genötigt. Mit ernster Miene und wenigen, wohl sortierten Worten diktierte der Präsident der Europäischen Zentralbank am Donnerstag auf dem Podium im fünften Stock des EZB-Towers: "Erstens, wir haben ein Mandat, und das lautet Preisstabilität. Zweitens, unser Ziel sind nicht Wechselkurse". Punkt.

Das ging an die Adresse von Donald Trump. Der Italiener will damit Attacken von der anderen Seite des Atlantiks ins Leere laufen lassen. In den ersten zweieinhalb Jahren seiner Präsidentschaft galt Trumps Eifer der internationalen Handelspolitik, durch Zölle, das Aufkündigen von Handelsabkommen und Angriffe auf die Welthandelsorganisation WTO. Nun eröffnet er eine neue Front: die Währungspolitik. Dollar gegen Euro. Und zieht damit die Notenbanken in den Sog des Handelskonflikts.

Trumps Problem ist, mehr denn je: Die USA importieren deutlich mehr Waren aus China und der Europäischen Union, allen voran aus Deutschland, als amerikanische Firmen dorthin exportieren. Dieses Leistungsbilanzdefizit will Trump schrumpfen. Doch das Gegenteil geschieht: Das Leistungsbilanzdefizit der USA ist während seiner Amtszeit nicht kleiner, sondern größer geworden.

Das hat eine Reihe von Ursachen, und der Wechselkurs ist allenfalls ein kleiner Teil der Erklärung. Fakt ist jedenfalls: Je stärker der Dollar, desto schwieriger für amerikanische Firmen, ihre Produkte auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Ein starker Dollar ist also nicht in Trumps Interesse, das hat der US-Präsident auch immer wieder deutlich gemacht.Seit seinem Amtsantritt ...

