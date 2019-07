Aldi und Lidl sind nicht die einzigen Discounter, die plötzlich Wohnungen bauen. Auch Norma, Penny und Netto errichten kombinierte Wohn- und Ladenblocks. Was hinter der Bauwut steckt - und was Mieter erwartet.

Der Vorstoß sorgte für Schlagzeilen: Aldi Nord will in Berlin rund 2000 Wohnungen bauen, kündigte die Handelskette im vergangenen Jahr an. 200 Wohnungen in den Bezirken Neukölln und Lichtenberg würden bereits gebaut, weitere Standorte in der Hauptstadt habe man im Blick. Auch Erzrivale Lidl preschte kurz darauf mit Plänen für kombinierte Wohn- und Ladenbauprojekte vor.

Damit sind die beiden Branchenschwergewichte indes nicht allein. Auch andere Discounter errichten Filialen mit angeschlossenen Wohnungen, Arztpraxen oder Büros und haben dabei bereits deutlich mehr Erfahrung als Aldi und Lidl. "Schon seit einigen Jahren setzt Penny an verschiedenen Innenstandorten auf mischgenutzte Objekte", sagt etwa Stephan Koof, Bereichsleiter nationale Expansion bei der Kölner Rewe-Gruppe und ihrem Discountableger Penny.

Beim Wettbewerber Norma wird das Thema ebenfalls bereits seit geraumer Zeit verfolgt. "Viele unserer Filialen sind schon heute überbaut", konstatiert Winfried Vogt, der in der Geschäftsleitung des Discounters die Themen Verkauf, Expansion und Logistik verantwortet. So hat das Unternehmen etwa im Obergeschoss einer Filiale in Nürnberg eine Kindertagesstätte errichtet, Wasserspielplatz auf dem Flachdach inklusive. "An anderen Standorten gibt es klassische Wohnungen", berichtet Vogt.

Und auch der Edeka-Billigheimer Netto hat längst mischgenutzte Läden im Programm. "Wir haben schon 2014 für Netto einen der ersten Märkte mit Wohnbebauung realisiert", sagt Tobias Drasch vom Regensburger Handelsimmobilien-Spezialisten Ratisbona. "Seither sind zahlreiche Projekte dazugekommen, aktuell zum Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...