Norwegens Börse steht selten im Fokus. An und für sich unverständlich, bieten das Land und seine Unternehmen doch vor allem eines, was Börsianer schätzen: eine hohe Innovationskraft in wichtigen Bereichen.

Womöglich wünscht sich manch ein Deutscher, der in diesen Tagen unter der Rekordhitze hierzulande leidet, er wäre gerade in Oslo. In Norwegens Hauptstadt ist es zwar aktuell für dortige Verhältnisse auch alles andere als kühl. Doch von unseren Temperaturhöchstwerten sind die Norweger nochmal ungefähr zehn Grad entfernt.

Was für die Hitze-Gegner gilt, gilt für Anleger allerdings weniger: Norwegens Börse ist nicht gerade als Sehnsuchtsort für deutsche Börsianer bekannt, dieser Markt wird hierzulande eher stiefmütterlich behandelt. Und genau das ist schwer nachzuvollziehen. Denn einen Blick sollte das Land, das wesentlich mehr zu bieten hat als Lachs und Fjorde, auch Investoren wert sein. Vor allem das Gespür der Norweger für Innovationen in wichtigen Bereichen ist dabei bemerkenswert.

Da ist in erster Linie das Thema Energie. Obwohl Norwegen für seinen Reichtum an Öl und Gas bekannt ist, hat sich das Land frühzeitig alternativen Energien geöffnet. So werden mittlerweile 98 Prozent der Energieversorgung aus grünen Quellen gespeist. Und auch für die nächsten Jahre gibt es Pläne, mit denen ...

