Amazon liefert schwache Zahlen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » hello bank! 100: Wow, Alphabet! » Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft, ... Amazon liefert schwache Zahlen Kalte Dusche von Amazon: Der weltgrößte Online-Händler hat nicht an die glänzenden Zahlen der Vorquartale anknüpfen können. Wegen hoher Kosten sprudelten die Gewinne im zweiten Quartal nicht mehr so kräftig.

Den vollständigen Artikel lesen ...