Liebe Leser, sucht man nach dem Rohstoff, der sich im ersten Halbjahr 2019 am besten entwickelt hat, wird man überraschenderweise beim Eisenerz fündig. Sein Preis hat sich ausgehend von den Tiefs zum Jahreswechsel in der Spitze um rund 86 Prozent erhöht. Mit dem Preis des von ihnen geförderten Rohstoffs stiegen auch die Kurse der Eisenerzförderer in den letzten Monaten konstant an. Weil das Eisenerz der Grundstoff für die Stahlherstellung ist und diese immer dann anzusteigen pflegt, wenn die Wirtschaft ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...