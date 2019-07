Mit einem aktuellen Jahresumsatz von umgerechnet über 4 Mrd. Euro ist die norwegische MOWI ASA (ehemals MARINE HARVEST) der weltgrößte Fischzucht- und -Verkaufsbetrieb. Der Umsatzschwerpunkt liegt zu 90% in Lachs, der Rest in weiteren Fischarten wie Forelle, Kabeljau und Stör.Die Fischfang- und Zucht-Reservoirs von MOWI befinden sich vor allem in Norwegen, Schottland, Irland, den Färöern, Kanada und Chile. In diesem Geschäftsprofil profitiert MOWI ASA bereits seit Jahrzehnten wie kaum ein anderes von dem weltweit und gerade auch in Asien immer stärker wachsenden Konsum von leicht verträglichem und besonders proteinreichem Speisefisch, wozu Frischfisch-Gerichte gerade auf Basis von Lachs (z.B. auch in Form von Sushi) in besonders starkem Masse zählen.

