Der Dax startet mit leichten Verlusten in eine ereignisreiche Woche. Die Aktie von Siemens Healthineers legt trotz eines Sorgenkindes zu.

Die Anleger stehen vor einer ereignisreichen Woche - unter anderem steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an. Doch zum Wochenbeginn geht es erstmal gemächlich los: Der Dax notiert am Montagmorgen 0,2 Prozent im Minus bei 12.398 Punkten. Die Vorwoche hatte der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,3 Prozent bei 12.420 Zählern beendet, nachdem er am Freitag noch einmal um 0,5 Prozent zugelegt hatte.

Wichtigstes Ereignis ist in dieser Woche die Sitzung der Fed. Am Mittwoch wird sie ihren Zinsentscheid bekanntgeben, wobei eine Zinssenkung um einen viertel Prozentpunkt als sicher gilt. Auch eine Senkung um einen halben Prozentpunkt ist denkbar - Investoren taxierten die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario zuletzt auf knapp 20 Prozent.

Dieser Schritt sei als Absicherung gegen eine mögliche Abkühlung der US-Konjunktur zu verstehen, schreiben die Commerzbank-Volkswirte Christoph Balz und Bernd Weidensteiner in einer Analyse. "Wenn die Fed die Zinsen aus Vorsichtsgründen senken will, würde dies eigentlich einen Schritt um 50 Basispunkte nahelegen. Allerdings könnte dies der Markt auch als Signal auffassen, dass die Fed-Verantwortlichen sich ernsthafte Sorgen machen und womöglich etwas wissen, was der Markt nicht weiß."

Neue Erkenntnisse erhoffen sich Anleger auch im Handelsstreit zwischen den USA und China. In dieser Woche sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Allerdings dämpfte US-Präsident Donald Trump zuletzt die Hoffnungen auf ein Abkommen: Es würde ihn nicht wundern, wenn die Regierung in Peking die US-Präsidentenwahl im November 2020 abwarten wolle. China könnte die Hoffnung haben, dass er die Wahl verlieren werde und sie dann statt mit ihm "mit einem weiteren Trottel" verhandeln könnten.

Darüber hinaus rückt wieder ...

