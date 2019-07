Aurora Cannabis Aktie | ISIN:CA05156X1087 | WKN:A12GS7 Die Aktie des Produzenten von Cannabis und medizinischem Marihuana hat am letzten Handelstag eine neues, mehrmonatiges Kurstief erreicht. Damit bestätigt sich die Lage der Trendindikatoren, welche schon seit einigen Wochen einen Abwärtstrend anzeigen. Die Oszillatoren wie Stochastik und Rsi befinden sich auf dem Weg in die überverkaufte Zone. Allerdings ist bis dahin noch Luft vorhanden, was einen weiteren Abfall rechtfertigen würde. Zudem zeigt ... (Andreas Opitz)

Den vollständigen Artikel lesen ...