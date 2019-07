DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERSENDUNG AN US-AMERIKANISCHE NEWSWIRE-DIENSTE ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT



Vancouver (otsPRNewswire) - - SpeakEasy Cannabis Club Ltd. (CSE: EASY) (Frankfurt: 39H) (das "Unternehmen" oder "SpeakEasy") freut sich, in Erwartung des Erhalts der Anbaulizenz in absehbarer Zukunft den Abschluss des Umzugs seiner diversifizierten und umfangreichen Genetics-Sammlung in seine Produktionsstätten bekannt geben zu können. SpeakEasy erfüllte die Anforderung, dass zum Zeitpunkt der Lizenzierung Genetics in der Produktionsstätte vorhanden sein müssen und befolgte die Cannabis Verordnungen von Health Canada genauestens. Neben den Cannabis-Verordnungen der kanadischen Bundesregierung konsultierte SpeakEasy die Provinz- und Gemeindeverwaltungen sowie deren lokale RCMP, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Verfahren eingehalten wurden, bevor die Umsetzung der Genetics vollzogen wurde.



SpeakEasy besitzt eine umfangreiche Sammlung einzigartiger Genetics, die nicht von bestehenden Lizenznehmern stammen und die als Ausgangsmaterial verwendet werden. Sie werden derzeit innerhalb der Produktionsstätten gesichert. Aktuell umfasst der Geneticskatalog das gesamte Spektrum, so dass eine breite Palette von Produkten sowohl für den Innen- als auch den Freilandanbau produziert werden kann, und ermöglicht SpeakEasy die Entwicklung neuer exklusiver Sorten. "Wir sind überzeugt davon, dass wir eine der größten Genetics-Sammlungen der Branche haben; wir haben Glück, dass wir solche starken Partnerschaften mit Industrieexperten und Genetics-Experten eingegangen sind," sagte Patrick Geen, Head Grower.



Unser Freilandgelände ist zur Pflanzung von Ausgangsmaterial bereit. Sobald unsere erste Anbaulizenz vorliegt, planen wir die unverzügliche Vorlage unseres Nachweismaterials für das Freilandgelände, um unsere Lizenz zu ändern und Freilandanbau auf unserem 60 Hektar großen Feld zu erlauben. "Die Erschließung des seit Jahren brachliegenden Kirschgartens zu einem bepflanzbaren Freilandanbaugebiet, das innerhalb von viereinhalb Monaten bereit für den Cannabisanbau ist, war eine unglaubliche Leistung. Ich bin so stolz auf alle Mitglieder der SpeakEasy-Familie für ihre außergewöhnlichen Bemühungen und Leistungen" fügte der CEO Bin Huang hinzu.



SpeakEasy freut sich auch, die Einstellung des vormaligen RCMP-Beamten Grant Bernier bekannt zu geben. Sobald die Sicherheitsfreigabe Mr. Berniers durch Health Canada, abgeschlossen ist, wird er die Stellung des Chief Security Officer übernehmen. Mit seiner Ernennung will das Unternehmen einen neuen Standard in Sachen Compliance in der Branche setzen. Grant wird die Befugnis haben, unabhängige Audits innerhalb des Unternehmens durchzuführen und wird völlig autonom sein. Wir glauben, dass dieses System nach seiner Einführung neue Compliancestandards in der Branche setzen wird. "Wir sind uns der Überlegenheit unserer Produkte ganz sicher und wir streben danach, dass dies auch so bleibt. Darüber hinaus freuen wir uns, dass unser Unternehmen als Ganzes Vorbildfunktion in Sachen Industriestandards haben wird", meinte dazu Zena Prokosh, SpeakEasy QAP.



Über SpeakEasy Cannabis Club Ltd.:



SpeakEasy ist ein später Antragsteller unter den Cannabis-Verordnungen und will drei Generationen landwirtschaftlicher Erfahrung in British Columbia nutzen, um hochwertige Cannabisprodukte in kleinen Mengen herzustellen, sobald das Unternehmen eine Lizenz dafür erteilt bekommt. Das Unternehmen besitzt derzeit 290 Hektar Land in Rock Creek, British Columbia. Die 10.000 Quadratfuß große Hallenanlage des Unternehmens soll den Anbau, die Produktion und die Anzucht von Cannabis in kleinen Mengen ermöglichen, falls und sobald das Unternehmen eine Lizenz von Health Canada erhält. Der Bau einer 80.000 Quadradfuß großen Erweiterunsanlage hat ebenfalls begonnen und dürfte im dritten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Der Anbau auf dem 2.613.600 Quadradfuss großen Freilandgelände wird in Hinblick auf die Saison 2019 ebenfalls vorbereitet.



Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von SpeakEasy wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften in der Branche abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Fakten sind, können häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "plant", "sieht vorher", "glaubt" oder "beabsichtigt", "berechnet voraus", "potentiell" und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, oder durch die Erwartung, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "könnten" oder "sollten".



Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument beinhalten Aussagen über die Absicht von SpeakEasy, eine Lizenz unter dem Cannabis Act zu erhalten, die Absicht, hochwertiges Cannabis handwerklich zu produzieren und zu verkaufen, sobald es eine Anbaulizenz von Health Canada erhält, die Absicht, den Bau der Anlagen abzuschließen, und den Zeitrahmen, innerhalb dessen der Bau solcher Anlagen abgeschlossen sein wird, sowie alle anderen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten sind.



Obwohl SpeakEasy meint, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basierend auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung stehenden Informationen schlüssig sind, beinhalten zukunftsgerichtete Informationen naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ergebnisse wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten naturgemäß einige Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen und Leistungen abweichen.



Beispiele für derartige Annahmen, Risiken und Unsicherheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, widrigen Branchenereignissen, zukünftigen gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, der Fähigkeit des Unternehmens, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen, undoder der Unfähigkeit, auf ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zuzugreifen; die Cannabisindustrie in Kanada und im Allgemeinen; die Nachfrage nach Cannabis und cannabisbezogenen Produkten, die Fähigkeit von SpeakEasy, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; die Fähigkeit von SpeakEasy, die jeweiligen Lizenzen unter dem Cannabis Act ausgestellt zu bekommen, und andere Annahmen, Risiken und Unsicherheiten.



DIE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN IN DIESER PRESSEMITTEILUNG SIND GÜLTIG ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG DIESER MITTEILUNG UND KÖNNEN SICH DAHER ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT VERÄNDERN. AUS DIESEM GRUND SOLLTEN DIE LESER ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT KEIN UNANGEMESSENES VERTRAUEN IN DIESE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN SETZEN UND SICH NICHT AUF DIESE INFORMATIONEN VERLASSEN. DAS UNTERNEHMEN WEIST EINE ABSICHT ODER VERPFLICHTUNG ZUR AKTUALISIERUNG ODER REVISION DIESER INFORMATION ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT ZURÜCK, AUSSER WENN NACH ANWENDBAREM RECHT ERFORDERLICH.



Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.



