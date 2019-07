Laut WDR erleiden jedes Jahr 5.000 Menschen in Deutschland eine CO-Vergiftung. Das kann verhindert werden, wenn Regeln eingehalten und CO-Warner in Wohnungen und Häusern installiert werden. »Besonders wichtig ist, Räume, in denen sich Gasheizungen befinden, offen zu halten - also Fenster zu kippen und Türen zu anderen Räumen zu öffnen«, sagt Mario Körösi, Raumluft-Experte der Corant GmbH. Ein weiterer Tipp sei, Dunstabzugshauben nicht parallel zu Gasheizungen zu betreiben: »Erst kochen, dann duschen«, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...