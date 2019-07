China ist der bedeutendste Markt für Elektroautos in der Welt und daher auch für Elektropionier Tesla von großer Bedeutung. Allerdings macht der Handelskonflikt zwischen China und den USA dem US-Konzern mächtig zu schaffen. Wenig überraschend, dass Tesla künftig vor Ort produzieren will: Erst vor gut acht Monaten kündigte das Unternehmen einen Vertrag mit der Regierung von Shanghai zum Bau seiner Fabrik an, sicherte sich 525.000 Quadratmeter Land und legte im Januar den Grundstein für seine Gigafactory ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...