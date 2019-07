Knapp über 3000 und knapp über 10 Prozent ytd-Plus, so endete die alte Woche und so beginnt die neue Woche für den ATX, der ziemlich genau am MA 200 notiert. Wir sind schon wieder im Finishen des Börse Social Magazine, das Hauptthema ist diesmal Polen 30 Jahre nach der Ostöffnung, wir sprechen mit den in Warschau notierten Immofinanz und Warimpex sowie auch der RCB, die auch in Warschau Zertifikate-Pionier ist. Dazu eine Überraschung.Immofinanz ( Akt. Indikation: 24,13 /24,24, -0,06%)Warimpex ( Akt. Indikation: 1,35 /1,37, 0,37%) Und die nächsten drei Nummern sind auch schon fixiert: Klima/Nachhaltigkeit/ESG, dann "Coole Jobs bei Börsenotierten" (mit der HR-Roadshow am 30.9. vor Wiener SchülerInnen) und dann machen wir den Weltspartag in ...

