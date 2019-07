Mehrere Bundesländer wollen ihre Bildungsangebote kostenfrei gestalten. Das hochverschuldete Berlin setzt sich nun an die Spitze dieser Bewegung.

Wer Kinder hat, kann ein Lied davon singen: Neben Kleidung, Spielzeug oder Handy können auch Kitabeiträge, Schulbücher oder das Busticket ins Geld gehen, vor allem für Familien mit geringerem Einkommen. Wenn dazu zum Beispiel noch steigende Mieten kommen, wird es finanziell schnell eng - trotz Zuschüssen wie dem Kindergeld.

Das Land Berlin, das im Moment Rot-Rot-Grün regiert wird, hat sich vor diesem Hintergrund an die Spitze einer bundesweiten Bewegung gesetzt. Ziel ist, mehr Kinder mit Bildungsangeboten zu erreichen und Familien von den Kosten zu entlasten.

Die Hauptstadt, in der fast jedes dritte Kind von Hartz IV lebt, ist dabei weiter als jedes andere Bundesland. Bereits seit 2007 schaffte sie die Kitagebühren schrittweise ab. Seit einem Jahr ist die Betreuung in Kindergarten oder Tagespflege komplett kostenlos - bei einem Rechtsanspruch auf sieben Stunden Betreuung am Tag, ohne dass Eltern den Bedarf nachweisen müssen. An Grundschulen muss kein Schüler mehr für Lehrbücher bezahlen.

Nun folgen weitere Schritte: Ab 1. August sind die ersten beiden Hortjahre beitragsfrei. Das Mittagessen in der Schule kostet nichts mehr, um wirklich jedem Kind eine warme Mahlzeit zu ermöglichen. Obendrein gibt es für alle rund 360.000 Schüler ein Freiticket für Busse und Bahnen, das Azubi-Ticket wird preisreduziert. Der Senat lässt sich das Paket rund 225 Millionen Euro jährlich kosten. Eine Familie mit einem Kind kann bis zu 1400 Euro im Jahr sparen.

"Wir wollen Berlin zur familienfreundlichsten Stadt der Welt machen", sagt SPD-Fraktionschef Raed Saleh, einer der Väter des Projekts. Gute Bildung dürfe nicht vom Portemonnaie der Eltern abhängen.

So sieht das auch Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD): "Wir wollen wirklich allen Kindern einen Zugang in das ...

