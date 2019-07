Der IQAM Market Timing Europe-Fonds ist wieder voll im Geldmarkt investiert, Frühindikatoren würden eine Eintrübung der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung zeigen, so Spängler."Der IQAM Market Timing Europe ist seit letzter Woche wieder zu 100 % im Geldmarkt investiert. Das Signal des IQAM Market Timing Modell steht in diesem Jahr zum zweiten Mal auf 0, das heißt der Fonds ist nicht am Aktienmarkt engagiert", so Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer von Spängler IQAM Invest. Sowohl die Bewertung der aktuellen wirtschaftlichen Situation sowie die Prognose für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung trübten sich stärker ein. Auslöser sind die schwachen und enttäuschenden Frühindikatoren für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...