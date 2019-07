bet-at-home .com, der börsenotierte Anbieter von Online-Sportwetten und Online-Gaming, hat den Brutto-Wett- und Gamingertrag im ersten Halbjahr 2019 um 6,7 Prozent auf 71,1 Mio. Euro gesteigert. Das Wett- und Spielvolumen der aktuell mehr als 5,1 Millionen Kunden betrug im ersten Halbjahr 2019 1,6 Milliarden Euro und konnte um 5,6 % im Vergleich zum Vorjahr angehoben werden. In der ersten Jahreshälfte 2019 lag das EBITDA bei 21,3 Millionen Euro und konnte demnach mit einer Steigerung von 94,9 % zum Vorjahresvergleichswert und analog zu allen weiteren Profitabilitätskennzahlen nahezu verdoppelt werden. Die Marketingausgaben lagen in den ersten sechs Monaten bei 16,7 Millionen Euro und damit planmäßig unter dem Vorjahresvergleichswert, welcher einen ...

