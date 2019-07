Mit der milliardenschweren Offerte für Justeat gerät die Fodd-Delivery-Branche mächtig in Bewegung. Der gebotene Kaufpreis erscheint fair - mit Luft nach oben, falls ein weiterer Bieter auftaucht. Anleger sollten jetzt aber den US-Konkurrenten Grubhub auf die Watchlist nehmen - die Aktie dürfte ebenfalls kräftig profitieren. Am Ende haben aktivistische Investoren bei Just Eat ihren Willen durchgesetzt - der Food-Delivery-Riese aus Großbritannien soll an Takeaway.com für umgerechnet 6,1 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...