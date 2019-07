Der Automobilzulieferer Schaeffler hat den Wandel zur E-Mobilität unterschätzt. Nun wird Arbeitsdirektorin Corinna Schittenhelm wird zu einer entscheidenden Protagonistin der verzweifelten Aufholjagd.

Corinna Schittenhelm mag den Geruch von Schmieröl. "Das erinnert mich an meine Jugend", sagt die Personalchefin des Autozulieferers Schaeffler. Als Schülerin stand die heute 52-Jährige im Blaumann an der Fräse. Ihr Vater, Werksleiter bei einem schwäbischen Maschinenzulieferer, "wollte, dass ich anpacke, also bin ich in den Ferien für urlaubende Mitarbeiter eingesprungen und habe Akkord gearbeitet."

Ende Juli wird sie wieder Schmieröl riechen. Dann besucht Schittenhelm das Schaeffler-Werk in Ingolstadt, das Teile für Verbrennungsmotoren baut. Ein nostalgischer Wohlfühltermin wird das für sie nicht, schon eher eine heikle Friedensmission. Ein halbes Jahrhundert hat Schaeffler aus dem bayrischen Werk die Autoindustrie beliefert. Nun aber bangen 533 Leute um ihre Jobs. Schittenhelm will ihnen die Sorgen nehmen - so sie denn kann.

Schaeffler hat den Trend zum E-Auto dramatisch unterschätzt und reagiert nun mit dem größten Umbau der Firmengeschichte. Der Gewinn brach ein, die Aktie liegt am Boden, erste Werke werden geschlossen, 2000 Stellen stehen zur Disposition. Auf lange Sicht ist die Lage existenzbedrohend, mindestens vergleichbar mit der Krise 2009, als sich der Zulieferer aus Herzogenaurach bei der Übernahme des Konkurrenten Continental verhoben hatte.

Schittenhelm ist eine zentrale Figur im Geschacher um Jobs, Investitionen und Strukturen. Die Arbeitsdirektorin ist die wichtigste Vermittlerin zwischen dem Vorstand, dem sie seit 2016 angehört, und den Arbeitnehmervertretern, die sich gegen Einschnitte wehren. Sie gilt als unprätentiös und technikverliebt, die Belegschaft zollt ihr Respekt. Leicht macht das ihren Job dennoch nicht.

Zumal die Machtverhältnisse im Konzern alles andere als klar sind. Schaeffler zählt zu den größten Familienunternehmen Deutschlands, der bald 78-jährigen Matriarchin Elisabeth Schaeffler-Thumann und ihrem Sohn Georg gehören 75 Prozent der Anteile. Insider sehen in dem Duo keinen Motor, sondern eine Bremse des Fortschritts.

Bislang ist der im Schaeffler-Reich nur ansatzweise spürbar. 170 Standorte produzieren vor allem für die alte Autowelt. Zwei Drittel der rund 14 Milliarden Euro Umsatz gehen auf das Konto von Produkten wie Kupplungssystemen, Getriebeteilen und Nockenwellenverstellern, die in E-Autos nicht mehr gebraucht werden. Vor zwei Jahren ging die Unternehmensführung noch von einem "Weiter so" aus. 2030, so schätzten die Schaeffler-Manager, würden gerade mal weniger als die Hälfte der Autos in irgendeiner Form elektrisch betrieben. Inzwischen haben sie die Prognose auf 70 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...