Der Streit um den Schlachtkonzern Tönnies eskaliert: Mitgesellschafter Robert Tönnies will einen Verkauf erzwingen. Der Streitwert liegt bei 600 Millionen Euro.

Der Frieden in der Schlachterfamilie Tönnies ist endgültig beendet: Vergangenen Freitag reichten die Anwälte von Robert Tönnies bei der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) in Bonn eine Klage gegen Roberts Onkel Clemens Tönnies und dessen Sohn Maximilian Tönnies ein. Mit der Klage soll festgestellt werden, dass ein Gesamtverkauf der Tönnies-Gruppe stattzufinden habe. Der Streitwert wird in der 29-seitigen Klageschrift, die der WirtschaftsWoche vorliegt, mit 600 Millionen Euro angegeben.

Die Klage bezieht sich auf die im April 2017 geschlossene "Vereinbarung zur Neuordnung der Tönnies-Gruppe und Beilegung der Rechtsstreitigkeiten". Aufgrund dieser Rahmenvereinbarungen liege nun ein wichtiger ...

