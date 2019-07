Bei den Aktienwerten an der Wall Street sorgten Fusionspläne in der Pharmabranche für Gesprächsstoff.

Zwei Tage vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed bleiben die Anleger an der Wall Street in Deckung. Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kamen zur Eröffnung am Montag kaum vom Fleck.

Börsianer warteten zudem gespannt auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. "Beide Parteien wissen, dass ihnen die Zeit davonläuft, um eine stärkere Abschwächung der Weltwirtschaft zu verhindern", sagte Hussein Sayed, Chef-Anlagestratege ...

