Bei der BYD-Aktie scheinen sich momentan die Käufer selbst nicht so recht über den Weg zu trauen. Nur zögerlich gelingt es der Aktie seit Tagen, sich nach dem Anstieg über die 50-Tagelinie von dieser abzusetzen. Bezeichnend ist das Geschehen der letzten drei Tage. Nach einem kontinuierlichen Anstieg bis zum Mittwoch, kam am Donnerstag Druck auf, der in einer recht großen roten Kerze mündete. Am Freitag wurde dieser Schwächeanfall sogleich wieder ausgeglichen und die Aktie stieg auf ein neues Monatshoch ... (Dr. Bernd Heim)

