Am vergangenen Freitag hatten DEUTSCHE TELEKOM und ihre amerikanische Tochter T-MOBILE US etwas zu feiern. Und zum Wochenbeginn feiert auch die Börse in Deutschland mit. Denn zum Wochenschluss gab es vom amerikanischen Justizministerium das lange umstrittene Ja zur geplanten Fusion von T-MOBILE US mit dem Wettbewerber SPRINT. Schon seit Monaten verhandelten beide Unternehmen mit den US-Behörden, die sich anfänglich äußerst zurückhaltend bis ablehnend verhielten.Kein Wunder: Denn bei einer Fusion würden nicht nur die Nummer 3 und Nummer 4 des bisherigen Mobilfunkmarktes zusammengehen. Zusätzlich handelt es sich dabei um zwei Unternehmen, die in Händen ausländischer Investoren sind. Bei T-MOBILE US ist das klar, SPRINT ist demgegenüber eine Tochter des japanischen Technologiegiganten SOFTBANK.

