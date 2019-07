Wie geht es nun weiter mit BOEING und lohnt es sich die Aktie zu halten bzw. zu kaufen? Sicher ist erst einmal, BOEING ist sehr viel mehr als nur die 737 Max. Aber solange die Frage offenbleibt wie es mit der 737 Max weitergeht und wann die Maschinen wieder fliegen dürfen, sollte einmal darüber nachgedacht werden wieviel BOEING ohne die 737 Max noch wert sein darf. Zwar ist es schwer abzuschätzen, was mit dem Gewinn und dem Aktienkurs von BOEING passiert sollte die 737 Max tatsächlich nie wieder den Boden verlassen, aber wir werden es einmal versuchen:In einem No-MAX-Szenario könnte BOEING die seit 1997 produzierte 737 NG-Model, den Vorgänger der MAX, weiter herstellen. Preise und Marktanteile würden leiden, aber die 737 NG ist eine gute Rettungsoption solange kein Nachfolger der 737 Max realistisch ist. Das Entwerfen, Genehmigen und Planen von Flugzeugen dauert bekanntlich in der Regel viele Jahre, und der Bestand an Bestellungen für die 737 MAX erstreckt sich über mehrere Jahre, sodass ein fliegender Wechsel von 737-Max zu einem besseren Nachfolgemodell nahezu unmöglich ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...