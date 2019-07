Der Verkaufsprozess der Militärtechnik-Sparte des Technologie-Konzerns wartet auf die Zustimmung des Aufsichtsrates. Es ist ein Komplettverkauf geplant.

Der Thüringer Technologie-Konzern Jenoptik will sich von seinem Militärtechnik-Geschäft und damit etwa einem Fünftel des Konzernumsatzes trennen. Der Verkaufsprozess werde mit Zustimmung des Aufsichtsrates gestartet, teilte der Vorstand des TecDax-Unternehmens am Montag in Jena mit. Geplant sei ein Komplettverkauf, der Vorstand sprach von sämtlichen Geschäftsanteilen des Bereichs Vincorion.

In ihm waren im vergangenen Jahr die Fertigung von Wehrtechnik ...

