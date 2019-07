In Hong Kong spitzt sich die Situation immer weiter zu. Welches Spiel spielt die chinesische Regierung?

Nichts ist gut in Hong Kong: Bei meinem Besuch vor einer Woche sah alles noch nach einem Patt aus. Die Demonstranten, die ein Auslieferungsdekret an die Volksrepublik verhindern wollten, hatten sich durchgesetzt. Die Regierungschefin Hong Kongs, Carrie Lam, zog das umstrittene Gesetz zurück.

Frau Lam hatte sich zuvor während der Demonstrationen ungeschickt verhalten, nicht mit der Bevölkerung kommuniziert und damit erst recht die Proteste angefacht. Am Ende standen weitere Forderungen der Protestierenden im Raum, darunter etwa die Reform der Demokratie. Das bedeutete nichts anderes als den Wunsch, den Sonderstatus Hong Kongs gegenüber der kommunistischen Volksrepublik klar herauszustellen und das "One Country, two Systems" so zu definieren, dass es nicht schon Jahrzehnte vor dem Ende der Übergangsfrist 2047 zu einer Farce verkommen würde.

Was würde Peking tun? Das Regime unter Herrn Xi Jinping hatte sich auffallend bedeckt gehalten, um nicht für den Schlamassel, den Frau Lam angerichtet hatte, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sie behauptet denn auch nach wie vor, dass das "Auslieferungsdekret" ihre Idee war. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...